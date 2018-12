Valencia haalt het in extremis van rode lantaarn, Batshuayi mag kwartiertje meespelen

Brussel - Valencia heeft zondag op de zeventiende speeldag in de Primera Division een nipte thuiszege geboekt tegen rode lantaarn Huesca (2-1). De partij leek lange tijd af te stevenen op een 1-1 gelijkspel, maar in de slotseconden viel het winnende doelpunt alsnog. Michy Batshuayi maakte het slotkwartier vol voor Valencia.

Dani Parejo (25.) zette Valencia in het Estadio de Mestalla al vroeg op rozen, maar halverwege de tweede helft kwam Huesca via een penaltytreffer van Cucho (72.) langszij. Michy Batshuayi werd meteen daarop voor de leeuwen gegooid, voor het eerst in drie speeldagen. De Rode Duivel kopte bij zijn eerste baltoets maar net naast.

Huesca leek lange tijd op weg naar een onverhoopt punt in Valencia. David Ferreiro was zelfs dichtbij de driepunter, maar zijn vrije trap in de 90e minuut spatte uiteen op de dwarsligger. Met de moed der wanhoop koos Valencia vol voor de aanval en dat loonde. In de allerlaatste minuut zorgde Cristiano Piccini (90.+3) voor de verlossing: 2-1. De ‘vleermuizen’ rukken dankzij de eerste zege in vier competitieduels op naar de achtste plaats. Huesca blijft laatste.