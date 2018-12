Bart De Wever haalt uit naar Maggie De Block: “Nu gaan we naar 200 asielaanvragen per dag”

Bart De Wever, voorzitter van N-VA en Antwerps burgemeester, had in VTM Nieuws scherpe kritiek op Maggie De Block (Open Vld). Zij nam tijdens de regeringscrisis over van Theo Francken als staatssecretaris voor Asiel en Migratie en schafte meteen het quotum van 50 asielaanvragen per dag af. “Nu gaan we richting 200 aanvragen per dag”, aldus De Wever. “En dat zijn geen oorlogsvluchtelingen, dit is pure mensensmokkel.”

“Zo’n quotum werkt na verloop van tijd afschrikwekkend voor mensen die naar hier willen komen”, verklaarde De Wever. “Ze gaan zeggen: Belgium’s no good. Je geraakt er niet binnen. En dan komen ze ook niet. Maar dat hebben ze nu dus losgelaten. Ik kan u zeggen: vorige donderdag waren er al 170 die zijn binnengelaten, vrijdag 191. Moet een record zijn. We gaan naar 200 per dag.”

“En de grootste groep zijn Palestijnen uit de Gazastrook. Die gaan met een vliegtuig naar Zuid-Amerika worden gebracht en dan naar Zaventem vliegen, alleen in België verschijnen, nergens anders. Met andere woorden: dat is mensensmokkel, die krijg je niet meer buiten. Zelfs al geef je die geen asiel. Israël neemt die niet terug. Wat moeten we doen? Naar Hamas bellen om te zeggen om ze terug te pakken in Gaza? Die krijg je niet terug en dit is ook niet het soort migratie waarop ik zit te wachten. Dit zijn geen oorlogsvluchtelingen en mevrouw De Block laat die allemaal binnen. Dat worden vreselijke toestanden.”

Maggie De Block (Open Vld) weigerde voorlopig commentaar te geven om de uitspraken van De Wever.