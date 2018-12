Kerstactie Jupiler Pro League ligt halverwege op recordkoers

Brussel - De tiende editie van de kerstactie van de Pro League heeft halverwege de veiling van gesigneerde spelerstruitjes, evenementen en andere items al meer dan 45.000 euro opgebracht. Dat maakte de Pro League zondag bekend.

Twee jaar geleden rondde de jaarlijkse kerstactie tijdens zijn recordeditie halverwege net de kaap van 45.000 euro. De Pro League lijkt goed op weg om in de buurt te komen van het recordbedrag van 92.300 euro dat de kerstactie toen ophaalde voor Damiaanactie.

Het truitje van Jelle Vossen is na vijf dagen veiling het meest gegeerd. Voor het shirt van de spits van Club Brugge wordt 860 euro geboden. Ruslan Malinovskyi (KRC Genk/760 euro), Sander Berge (KRC Genk/355 euro), Ruud Vormer (Club Brugge/335 euro) en Gouden Stier Mbwana Samatta (KRC Genk/335 euro) vervolledigen de top vijf. Vadis Odjidja (AA Gent, achtste) is de enige speler in de top tien die niet het shirt van KRC Genk of Club Brugge draagt. Rob Schoofs (232,50 euro) is de populairste speler uit de Proximus League, gevolgd door zijn ploegmaats van KV Mechelen, Igor De Camargo en Tim Matthijs.

Bij de specials liggen voetbalcommentatoren Peter Vandenbempt (860 euro) en Filip Joos (760 eur) het best in de markt. Ook het VIP-arrangement voor het Gala van de Gouden Schoen (710 euro) en het VIP-arrangement voor een wedstrijd van PSG (610 euro) vallen in de smaak bij de fans. Dit jaar gaat de opbrengst van de voetbalveiling, met onder meer de truitjes van alle spelers in de Jupiler Pro League en Proximus League in het aanbod, naar de Belgian Homeless Cup (BHC). Bieden kan nog tot donderdag 27 december (23u00).