ANALYSE. Kenny Steppe en Steven De Petter kunnen fluitconcert (terecht) maar matig appreciëren

Nee, verkijk u niet op deze 0-0. Het was geen derde draak van een match op rij voor de Kanaries. Die kwamen wel degelijk beter voor de dag dan tegen Lokeren en Gent. Maar om te winnen, … Juist, ja. Scoren, daar wrong zaterdag het schoentje. Kamada en Boli lijken de weg even wat kwijt. En kregen een striemend fluitconcert over zich heen. “Een reactie die ik niet snap”, zei doelman Steppe. Gelijk had hij.