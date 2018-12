Verdachte van kotmoord riskeert 18 maanden voor foltering

De Kortrijkse rechter velt maandag zijn oordeel in het proces tegen vier Afghanen, onder wie de verdachte van de dubbele kotmoord. Hij staat samen met twee broers en een neef terecht voor foltering en mensonterende behandeling. Ze zouden een andere Afghaanse man urenlang gefolterd hebben omdat hij iets had met de vrouw van een van de broers.

Het 23-jarige slachtoffer volgde Nederlandse les in Kortrijk en kwam zo in contact met de vrouw van de oudste broer. Toen die dat ontdekte, lokte hij het slachtoffer met een smoes naar een studentenkot. Daar wachtten de vier beklaagden hem op. Ze sloegen hem talloze keren, bewerkten hem met een mes en dwongen hem om alcohol te drinken en pikante pepers te eten. Het slachtoffer moest zich ook uitkleden en zijn belagers sneden zijn haar af.

“Ze zeiden dat hij Kortrijk moest verlaten, anders zouden ze hem vermoorden”, zo pleitte de advocate van het slachtoffer. Volgens het slachtoffer waren vooral de oudste broer en de neef erg agressief. Zij riskeren een celstraf van 24 maanden. De andere twee stonden ernaar te kijken maar grepen niet in. Zij riskeren elk achttien maanden. Een van hen zit momenteel in de cel op verdenking van dubbele moord. Hij zou in oktober een Afghaanse man en een vrouw van Russische origine vermoord hebben in een studentenhuis in Kortrijk. In die zaak beweert hij onschuldig te zijn.