Schokkende beelden: concertgangers overspoeld door tsunami in Indonesië

Op sociale media zijn schokkende beelden opgedoken van de tsunami in Indonesië. Op het moment dat de lokale popgroep Seventeen zaterdag een openluchtconcert gaf op Tanjung Lesung Beach, werden alle aanwezigen overspoeld door het water. Er vielen vele dodelijke slachtoffers, onder wie de bassist en manager van de band.

Tanjung Lesung Beach bevindt zich in het westen Java, het dichtstbevolkte eiland van Indonesië. Iedereen in de grote tent werd compleet verrast door het water. De vloedgolf sloeg meteen in op het podium, waarna de concertgangers nog snel probeerden om te vluchten.

Er vielen meerdere doden bij het concert. In een emotionele Instagram-post liet zanger Riefian Fajarsyah weten dat zowel de bassist als de tourmanager van Seventeen zijn omgekomen. De drummer, gitarist, een crewlid en zijn vrouw zijn nog vermist. “Laat ons bidden dat ze snel worden gevonden”, zei hij voor de camera.

(Lees verder onder het Instagram-bericht)

De tsunami in Indonesië heeft al aan minstens 168 mensen het leven gekost. Er wordt gevreesd dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen. De vloedgolf doet denken aan bijna exact 14 jaar geleden, toen het land op 26 december werd getroffen door een van de zwaarste tsunami’s uit de geschiedenis.