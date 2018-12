Roeselare is tweede finalist in Beker van België volleybal na zege tegen Maaseik

Brussel -

Roeselare en Aalst spelen zondag 10 februari in het Sportpaleis van Antwerpen de finale van de Beker van België volleybal. In de halve finales schakelde de drievoudige bekerhouder zaterdag Maaseik in een golden set met 8-15 uit. Roeselare had de heenwedstrijd in eigen zaal met 3-1 gewonnen, maar ging zaterdag in Limburg met dezelfde cijfers de boot in. De setstanden waren 22-25, 31-29, 25-21 en 25-20. In de golden set trok competitieleider Maaseik alsnog aan het kortste eind.