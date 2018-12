Elise Mertens (WTA-12) is zaterdag met een vlotte zege aan het nieuwe tennisseizoen begonnen. In de halve finales van het Hawaï Open, een exhibitietoernooi, nam de 23-jarige Limburgse in 1 uur en 4 minuten met 6-2 en 6-1 de maat van de Amerikaanse Christina McHale (WTA-151).