Astrid Coppens en haar man Bram verwachten hun eerste kindje. Dat maakt de realityster bekend op Instagram. “Best Christmas present ever”, schrijft ze bij een foto van haar bolle buik.

Astrid is al sinds 2013 samen met regisseur Bram Coppens, die uit Gent afkomstig is maar net als zij al jaren in Los Angeles woont. Ze trouwden twee jaar geleden op een paradijselijk eiland in de Caraïben.

De twee maakten eerder al bekend dat ze klaar waren voor “een geluksbaby”.