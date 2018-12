Na 14 jaar slaat noodlot opnieuw toe: minstens 168 doden door tsunami in Indonesië

In Indonesië zijn zaterdag minstens 168 doden gevallen nadat een tsunami de kusten rond de zeestraat van Soenda, tussen Java en Sumatra, overspoelde. Dat maakt de Indonesische regering bekend. Er zijn ook nog een twintigtal vermisten.

De tsunami vond zaterdagavond plaats om 21.27 uur lokale tijd. Hij werd waarschijnlijk veroorzaakt door het uitbarsten van de vulkaan Krakatoa, die op een eiland in de zeestraat ligt. Daardoor zouden er onderzeese aardverschuivingen zijn ontstaan die het zeewater omhoog stuwden. Bovendien was het volle maan, waardoor de getijstromen nog sterker zijn. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog.

Volgens de Britse zender BBC vielen er vooral doden in de regio van Pandeglang, Zuid Lampung en Serang. Ooggetuigen maken melding van meerdere golven die de strandden overspoelden. Er was ook een luid geraas te horen. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog verder kan stijgen. Op beelden is te zien hoe straten zijn onderlopen en een auto is omgekanteld door het water.

Indonesië is in het verleden al getroffen door meerdere tsunami’s. De eilandenarchipel ligt dan ook in de Ring van Vuur, een regio met een hoge seismische activiteit. De bekendste tsunami was die van 26 december 2004, toen na een krachtige zeebeving in de Indische Oceaan een tsunami ontstond die in veertien landen in de regio 228.000 doden maakte, onder wie ook heel wat buitenlandse toeristen. Eerder dit jaar in september, vielen meer dan 2.000 doden bij een tsunami op Sulawesi.

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE