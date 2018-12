PSG wint zuinig bij Nantes, Monaco lijdt dramatische nederlaag in degradatietopper

Leider Paris Saint-Germain, met Thomas Meunier, heeft zaterdag op de negentiende speeldag van de Franse Ligue 1 met 1-0 van Nantes gewonnen. Monaco ging pijnlijk met 0-2 onderuit tegen rode lantaarn Guingamp.

Kylian Mbappé maakte voor PSG het enige doelpunt tegen Nantes, waar Anthony Limbombe en Joris Kayembe de kern niet haalden. Meunier, die negen minuten voor tijd gewisseld wed, en ploegmaats verloren nog niet dit seizoen. In de achtervolging kan niemend volgen in het spoor van de Parisiens, want de eerste drie achtervolgers lieten allemaal punten liggen. Nummer twee Rijsel verloor met 1-2 van Toulouse, waar Aaron Leya Iseka niet van de bank kwam. Nummer drie Lyon, met Jason Denayer de hele wedstrijd in de ploeg, speelde 1-1 gelijk bij nummer vier Montpellier. Fekir (67.) bracht Lyon op voorsprong, Aguilar (81.) maakte in het slot gelijk.

Achterin gaat het van kwaad naar erger met het Monaco van Thierry Henry. De voorlaatste in de stand, waarbij Youri Tielemans in de basis stond en Nacer Chadli de selectie niet haalde, presteerde het om in eigen huis met 0-2 te verliezen van rode lantaarn Guingamp. De doelpunten kwamen op naam van Thuram (68.) en Roux (75.). Het verschil tussen de twee ploegen bedraagt nu nog twee punten.

Reims, met Björn Engels en Thomas Foket in de basis, speelde 2-2 gelijk tegen Caen. Suk Hyun-Jun (7.) bracht Reims op voorsprong, Ninga (28.) en Crivelli (45.) draaiden de rollen om. Met het hoofd maakte Engels (53.) na de rust zelf de gelijkmaker. Straatsburg, met Matz Sels in doel, klopte Nice met 2-0 na doelpunten van Thomasson (26.) en Kone (41.).