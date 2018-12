Beerschot Wilrijk wint ruim van Lommel en leidt opnieuw in tweede periode

Beerschot Wilrijk heeft zaterdag op de twintigste speeldag van de Proximus League met 3-0 van Lommel SK gewonnen. Door die zege is Beerschot Wilrijk opnieuw leider in de tweede periode, met evenveel punten als KV Mechelen.

Jan Van den Bergh (12.) bracht Beerschot Wilrijk al snel op voorsprong, Tarik Tissoudali (26.) breidde uit tot 2-0. Na 33 minuten stond de eindstand al op het scorebord, Marius Noubissi maakte dan het derde en laatste doelpunt van de wedstrijd.

In het periodeklassement leidt Beerschot Wilrijk met veertien punten, evenveel als KV Mechelen. Lommel is achtste en laatste met drie punten. In het algemeen klassement zijn de Mannekes tweede met 38 punten, zes minder dan Malinwa. Lommel is vijfde met 25 punten.