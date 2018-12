Lommel kansloos onderuit op het Kiel

Wat voor veel goedmenende mensen de ‘warmste week’ was, begon en eindigde voor Lommel SK met een ijskoude douche. Na het thuisverlies tegen Roeselare gingen de Noord-Limburgers zaterdagavond ook kansloos onderuit tegen een oppermachtig Beerschot. De winterstop komt hoogstgelegen voor een uitgeblust voetballend SK. Van Den Bergh, Tissoudali en Noubissi klaarden de klus nog voor de pauze. In een overbodige tweede helft was het voor iedereen wachten op het verlossende eindsignaal.