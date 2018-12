Kamada en co falen in de afwerking

Sint-Truiden kon opnieuw niét winnen. Dit keer bleven de Kanaries steken op een teleurstellende 0-0 tegen KV Kortrijk. STVV was wel baas op Stayen in het spel, maar Boli en Kamada waren veel te slordig telkens ze in de buurt van doelman Kaminski kwamen. Daichi Kamada mikte de beste kans tegen de paal. Sint-Truidn blijft wel in de topzes.