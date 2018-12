Peter Genyn volgt zichzelf op als Paralympiër van het Jaar

Brussel - Peter Genyn heeft zaterdagavond in Brussel de prijs voor Paralympiër van het Jaar in ontvangst mogen nemen van Sportspress.be, de Belgische Beroepsbond voor Sportjournalisten. Genyn (274 punten) haalde het met een miniem verschil van 24 punten voor tafeltennisser Laurens Devos (250). Wielrenner Kris Bosmans werd derde (200 ptn).

De 42-jarige Genyn pakte in augustus in Berlijn twee Europese titels. De Kalmthoutenaar deed dat op het EK para-atletiek op zowel de 100 als op de 200 meter in de klasse T51. Slechts een maand eerder werd Genyn geopereerd aan de heup, maar dat stopte hem niet om zijn tiende internationale medaille op rij te veroveren. In mei stelde hij in Notwill ook het wereldrecord scherper op de 100 meter (20.07).

Genyn brak in 1993 zijn nek bij een duik in ondiep water. Vandaag heeft hij geen bewegingsmogelijkheden vanaf de borst tot de voeten en een beperkte hand- en armfunctie (tetraplegie).

Hij speelde in eerste instantie rolstoelrugby en werd in die discipline Europees kampioen in 2009. Ook behaalde hij ereplaatsen met het rugbyteam op de Paralympische Spelen van Athene in 2004 (zesde) en Londen in 2012 (zevende). Eind 2012, na een beenbreuk, richtte de Antwerpenaar zich op de rolstoelatletiek. In 2016 veroverde hij - naast zijn paralympische titels - ook een Europese titel op de 400m, de afstand waarop hij ook wereldrecordhouder is. Een jaar later veroverde hij de wereldtitels op de 100m en 400m.

Het is de negende keer dat ook de Paralymiër van het Jaar verkozen wordt op het Sportgala. Genyn volgt zichzelf op en staat voor de tweede keer op de erelijst. Enkel rolstoelatlete Marieke Vervoort (2012 en 2015) deed hem dat voor.

