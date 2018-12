Remco Evenepoel kroont zich tot Belofte van het Jaar

Brussel - Wielrenner Remco Evenepoel is zaterdag op het Sportgala in de Docks Dome Event Hall in Brussel verkozen tot Belofte van het Jaar. De dubbele wereldkampioen bij de junioren haalde het met 677 punten voor loper Jonathan Sacoor (457 ptn) en veldrijder Eli Iserbyt (57 ptn).

Remco Evenepoel maakte pas in april 2017 zijn debuut in de wielersport, maar was dit seizoen ongenaakbaar in de juniorencategorie. De achttienjarige Vlaams-Brabander pakte in het Oostenrijkse Innsbrück goud in zowel de wegrit als de tijdrit. Eerder op het seizoen had hij diezelfde dubbel ook al gerealiseerd op het EK in Tsjechië. Evenepoel slaat komend seizoen de beloftencategorie over en wordt meteen prof bij WorldTour-team Deceuninck-Quick Step.

Nummer twee Jonathan Sacoor ontpopte zich in 2018 tot de revelatie van de Belgische atletieksport. De 19-jarige Sacoor maakte indruk met een wereldtitel op de 400 meter op WK U20 in het Finse Tampere, maar schitterde ook al bij de senioren. Met de Belgian Tornados, de Belgische estafetteploeg op de 4x400m, veroverde Sacoor brons op het WK indoor in Birmingham en goud op het EK outdoor in Berlijn. Hij sloot zijn seizoen af met een knappe zege in de Memorial Van Damme.

Eli Iserbyt moest als derde in de eindrangschikking een groot gat laten op de nummers een en twee. De 21-jarige West-Vlaming veroverde begin 2018 in het Nederlandse Valkenburg zijn tweede wereldtitel veldrijden bij de beloften. Eerder werd hij in 2016 in Zolder ook al wereldkampioen bij de beloften. Hij werd dat jaar eveneens derde in de verkiezing Belofte van het Jaar.