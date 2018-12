Crisis Anderlecht houdt aan: ook zonder Hein kansloos onderuit bij degradatiekandidaat Moeskroen

Het ontslag van Hein Vanhaezebrouck heeft Anderlecht voorlopig niets bijgebracht. De Brusselaars gingen kansloos onderuit op het veld van degradatiekandidaat Moeskroen (3-1). De kans is reëel dat paars-wit morgenavond uit de top zes van de rangschikking tuimelt.

Er ligt nog veel werk op de plank voor wie er straks ook de nieuwe hoofdcoach wordt bij Anderlecht. Die komt er pas in januari, bevestigde algemeen manager Michael Verschueren voor de wedstrijd op Moeskroen. In één adem voegde hij eraan toe dat hij de spelers had gesproken tijdens de week en dat ze hem en de technische staf hadden beloofd grinta te tonen.

Daar viel op het veld weinig van te merken. Het hoge blessureleed mag dan wel als excuus worden ingeroepen, het gemak waarmee Moeskroen nog voor de pauze de wedstrijd op slot deed, was paars-wit onwaardig. Mbaye Leye en Bakic hadden na nauwelijks een kwartier tijd de klus al geklaard. De aansluitingstreffer van Dimata zorgde nog wel even voor spanning maar Mbaye Leye nam alle Brusselse hoop weg.

Door deze nederlaag dreigt Anderlecht morgenavond uit de top zes van de rangschikking in de Jupiler Pro League te vallen.

