Red Panthers indoor winnen oefenpot tegen Zwitserland

Andenne - Het nationale hockeyteam voor vrouwen indoor heeft zaterdag in Andenne zijn eerste van twee oefenwedstrijden tegen Zwitserland (IHF-7) gewonnen. België (IHF-14) klopte de Zwitserse vrouwen met 4-3 (rust: 1-1).

De Belgische doelpunten stonden op naam van Laurine Delforge (2x), Morgane Vouche en Caroline Wagemans. Op het voorbereidingstoernooi nemen de Panthers het zondag (12u30) nog eens op tegen Zwitserland. Twee uur later wacht de tweede confrontatie tegen Douai (14u30). De eerste vriendenmatch tegen de Franse club eindigde eerder op zaterdag op een 2-2 gelijkspel.

De Panthers veroverden begin dit jaar in Ukkel de Europese titel in de B-divisie en treden opnieuw toe tot de A-divisie van het EK. Dit toernooi in Andenne geldt als voorbereiding op dat EK, dat in januari 2020 in Minsk wordt gehouden.