KV Mechelen blijft leider in 1B na vlotte zege tegen Tubeke

Mechelen - KV Mechelen blijft na de twintigste speeldag leider van de tweede periode in de Proximus League. Malinwa had zaterdag in het AFAS-stadion geen kind aan Tubeke en won met 3-1 van de rode lantaarn.

Rob Schoofs (7.) zette de thuisploeg met een afgeweken schot snel op rozen. Man in vorm Igor De Camargo (34.) kopte na een hoekschop de 2-0 door de benen van doelman Defourny. Tubeke keerde nog terug in de wedstrijd via Anthony Schuster (41.), die een lichte strafschop maar nipte voorbij de Mechelse goalie trapte. De Camargo (43.) stelde echter snel orde op zaken. Met zijn twaalfde treffer voor Malinwa zette hij de 3-1 rust- en eindstand op het scorebord. Na de pauze kreeg Kaya vanaf de penaltystip nog de beste kans om de score verder uit te diepen, maar Defourny bracht redding.

KV Mechelen veroverde de eersteperiodetitel al en hoopt de finalewedstrijden overbodig te maken door ook de tweede periode te winnen. Met 14 op 18 gaat Malinwa alleen aan de leiding in dat klassement. De druk op de eerste achtervolger Beerschot Wilrijk, die Lommel zaterdagavond ontvangt, neemt zo wat toe. Op zondag sluit Union, in de halve finales van de Croky Cup de tegenstander van Mechelen, de speeldag af in Roeselare. Westerlo en OH Leuven trapten speelronde 20 op gang met een doelpuntenloos gelijkspel. Daardoor sluipt OHL (19 ptn) onderaan in het algemene klassement weg van de rode lantaarn, die in handen blijft van Tubeke (16 ptn).