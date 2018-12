BK baanwielrennen: Belgische titels voor Fabio Van Den Bossche, Robbe Ghys en Lotte Kopecky

Gent - Fabio Van Den Bossche, Robbe Ghys en Lotte Kopecky hebben zaterdag goud veroverd op de Belgische kampioenschappen baanwielrennen in Gent. Van Den Bossche won de dernykoers, Ghys de scratch en Kopecky het omnium.

Van Den Bossche haalde samen met zijn vader Gunther Van Den Bossche op de derny de titel binnen, voor Bryan Boussaer (met Michel Vaarten) en Jules Hesters (met Eric Schoefs).

In de scratch was Ghys in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx aan de Blaarmeersen sneller dan Van Den Bossche, Kilian Michiels pakte het brons.

In het vrouwenomnium was Kopecky ongenaakbaar. De 23-jarige Antwerpse won drie van de vier onderdelen en was in het vierde tweede. Met 168 punten verzamelde ze er 40 meer dan Gilke Croket. Shari Bossuyt werd op 42 punten derde.

Uitslagen:

BK derny:

1. Fabio Van Den Bossche

2. Bryan Boussaer

3. Jules Hesters

BK scratch:

1. Robbe Ghys

2. Fabio Van Den Bossche

3. Kilian Michiels

BK omnium:

1. Lotte Kopecky 168 punten

2. Gilke Croket 128

3. Shari Bossuyt 126