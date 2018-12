Leerkrachten Hasselts Virga Jessecollege per opbod verkocht voor Warmste Week: “Voor 20 euro hebt ge mij al”

Hasselt - Ook de leerkrachten en leerlingen van het Virga Jessecollege in Hasselt wilden dit jaar hun steentje bijdragen tijdens de Warmste Week van Studio Brussel. “We hebben door bossen gecrosst, wafels gebakken en zelfs leerkrachten per opbod verkocht.”

Een tiental leerkrachten ging dit weekend het verzamelde bedrag zelf afleveren in Wachterbeke. Ze arriveerden met een cheque van maar liefst 13.839,76 euro en zongen vrolijk het liedje ‘I Can See Clearly Now’ van Johnny Nash, een duidelijke verwijzing naar hun goede doel. “We willen hiermee ‘Licht voor de Wereld steunen’, een organisatie die mensen in Afrika helpt om terug te kunnen zien. Kan je geloven dat wij hier 350 kindjes mee kunnen helpen? Daar wordt ne mens toch warm van.”