Gewelddadige serieverkrachter uit Vorst gearresteerd in Roemenië

Jessy Piacentini, een man uit Vorst die eind 2009 werd veroordeeld voor twee pogingen tot doodslag, een verkrachting en drie pogingen tot verkrachting, is opgepakt in Roemenië. Dat blijkt uit informatie van RTL-TVI. De woordvoerster van het Brusselse parket Ine Van Wymersch bevestigt, maar kon niet zeggen of ons land een internationaal aanhoudingsmandaat heeft uitgevaardigd.

Het hof van beroep in Brussel veroordeelde in 2009 de toen 24-jarige Piacentini tot dertien jaar cel. Hij kreeg tien jaar voor twee pogingen tot doodslag, een verkrachting en drie pogingen tot verkrachting gepleegd in Wezembeek-Oppem tussen 2 maart 2008 en 1 mei 2008. De man werd ook schuldig bevonden aan slagen en verwondingen op zijn partner tussen september 2005 en september 2007, waarvoor hij nog eens drie jaar kreeg.

Piacentini randde twee vrouwen aan toen die stonden te wachten op de tram. Een derde slachtoffer was aan het joggen en een vierde vrouw was ’s nachts te voet onderweg naar huis. Een van de vrouwen was nog maar zeventien jaar oud. De feiten gingen telkens gepaard met veel geweld: hij sloeg en schopte de slachtoffers en probeerde hen te wurgen. Piacentini werd indertijd gearresteerd op 3 september 2008.