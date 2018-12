Schild & Vriend-oprichter Dries Van Langenhove: “Mei ‘68 zal misschien even destructief blijken als Tweede Wereldoorlog”

Mei ‘68 is de bron van alle kwaad. Dat vindt Dries Van Langenhove. In een interview met Het Laatste Nieuws gaat de frontman van Schild & Vrienden daar dieper op in.

“Je merkt nu nog elke dag wat de geest van mei ‘68 aanricht in onze samenleving”, zegt Van Langenhove, voorzitter en oprichter van de rechtse, conservatieve Vlaams-nationalistische studentenclub . “Ik wik mijn woorden, maar ik denk dat 1968 misschien ooit op gelijke voet zal worden geplaatst met de Tweede Wereldoorlog. Zo destructief is dat geweest. De oorlog heeft miljoenen mensenlevens gekost, maar ook mei ‘68 heeft veel verwoest van wat Europa groot heeft gemaakt. Dat uit zich op een minder tastbare manier dan oorlogsleed, maar het is even kwalijk.”

Volgens Van Langenhoven heeft mei ‘68 zich verspreid als een sluipend gif. “Het heeft gezorgd voor een samenleving die het spoor bijster is, die elke zin is kwijtgeraakt. Kijk naar onze gigantische zelfmoordcijfers. Eén op de 36 Vlaamse mannen pleegt zelfmoord. Dat is geen toeval. Een minderheid van invloedrijke linkse mensen is toen in het onderwijs en de media geïnfiltreerd en die gevolgen voelen we vandaag nog steeds.”

Vrouwen bij Schild & Vrienden?

Schild & Vrienden organiseerde vorig weekend de ‘Mars tegen Marrakesh’. Daarop waren vooral mannen aanwezig, weinig vrouwen. Maar volgens Van Langenhove klopt dat niet. “Er waren veel vrouwen van alle leeftijden. Er zijn moeders en oma’s die mij kwamen zeggen: ‘Bedankt, Dries, jij geeft mij hoop dat het straks wel goed komt voor mijn kleinkinderen.” Dat één op de negen leden van Schild & Vrienden vrouw is, vindt de frontman niet weinig. “Dat is normaal. Als er in onze parlementen meer vrouwen zitten, is dat alleen omdat de lijsten verplicht moeten ritsen. Vrouwen zijn gemiddeld gezien nu eenmaal minder bezig met politiek. Dat is een vaststelling, geen waardeoordeel.”

Pano-reportage

Schild & Vrienden kwam eerder dit jaar zwaar onder vuur te liggen na een reportage van Pano op Eén, waarin ontdekt werd dat leden van de jongerengroep allerlei seksistische, racistische en antisemitische berichten met elkaar uitwisselden.