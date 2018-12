Heist-op-den-Berg -

In een bomvolle Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede Parochiekerk in Zonderschot (Heist-op-den-Berg) is zaterdag afscheid genomen van Jos Claes en Gusta Schoovaerts. Ze stierven op hun 89ste op quasi hetzelfde moment en dat maakte duidelijk veel los bij alle aanwezigen.