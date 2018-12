Zo draag je de kleur van 2019: koraal

Foto: By Malene Birger

Elk najaar kiest kleurenexpert Pantone de trendkleur van het komende jaar. Anno 2019? Dan spotten we elke fashionista in koraalrode tinten. Zo draag je de trendkleur van volgend modeseizoen!

Waarom koraal als kleur van het jaar?

Volgens Laurie Pressman, vice-president van Pantone, staat koraal voor energie, levendigheid en een gezonde dosis optimisme. De tint weerspiegelt ons doorzettingsvermogen in een veranderende omgeving, net zoals koraal zélf dat doet. De overvloed aan technologie en social media doet ons hunkeren naar “echte” ervaringen waar ons geluk centraal staat. Zeg nu zelf, door een koraalkleurig item te dragen krijgt je humeur toch instant een boost?

Zo combineer je koraalkleurige items

Het bonuspunt van koraal als kleur van het jaar? Bijna iedereen staat met deze tint! Let wel op: hoe lichter de kleur van je haar en ogen, hoe beter je staat met een zo licht en zacht mogelijke tint koraal. Voor de durvers: combineer je koraalkleurige kleding met turkoois voor een verrassend geslaagde outfit. Taupe, beige of bordeaux zorgen er dan weer voor dat koraal de eyecatcher wordt van je outfit. Eeuwige twijfelaar? Met wit of denim doe je nooit fout!