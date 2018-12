VIDEO. Deze koerier bezorgt jouw pakjes met liefde. Hij danst voor de bewakingscamera van je huis

Deze koerier is wel heel vrolijk bij het leveren van de laatste kerstpakjes in de Amerikaanse staat Indiana. De bewoners van het huis waren niet thuis toen de koerier aanbelde maar de app van de bewakingscamera sprong aan. Op de beelden is te zien hoe de koerier eerst de pakjes voor de deur afzet en erna een vrolijk dansje doet. Hij maakt hartjesbewegingen met zijn handen voor de camera van de bewoners.