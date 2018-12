Alweer protest van Gele Hesjes in Brussel, ook in Antwerpen samenkomst

Aan het Meiserplein in Schaarbeek zijn zaterdag tegen het middaguur vijftig tot honderd gele hesjes bijeengekomen. Dat heeft politiewoordvoerder Ilse Van de keere meegedeeld. Volgens haar blokkeren de manifestanten het verkeer niet. Vooralsnog duldt de politie de bijeenkomst dan ook.

De manifestanten zelf stellen dat het Meiserplein enkel de plaats van afspraak is. De groep hoopt op te trekken naar het centrum. Ze eisen onder meer een indexering van de lonen, een hardere bestrijding van fiscale fraude en meer inspraak in de democratische besluitvorming. “Ze nemen ons al te lang voor ezels en dat willen we veranderen. We verdedigen onze rechten en willen onze mening geven over bepaalde zaken”, klinkt het bij één van de deelnemers.

Ook in Antwerpen is er zaterdag protest. Een delegatie van Gele Hesjes blokkeert daar het kruispunt op de Amerikalei, vlak voor de Bolivartunnel.