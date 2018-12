Man veinst hartaanval nadat reizigers hem betrappen op het nemen van ongepaste foto’s van jonge vrouw

Tijdens een treinrit in Buenos Aires in Argentinië is eerder deze maand heel wat commotie ontstaan nadat een reiziger ongepaste foto’s had gemaakt van een jonge vrouw. Toen medereizigers hem hadden betrapt, veinsde hij een hartaanval.

Volgens de treinreizigers deed de man amper moeite om te verbergen dat hij foto’s aan het maken was van een jonge vrouw op de trein. Het duurde dan ook niet lang vooraleer enkele passagiers hem aanspraken over zijn ongepast gedrag.

Ze vroegen hem om de beelden te verwijderen, wat hij meteen weigerde. “Je bent de baas niet over mij”, riep hij. In enkele minuten tijd escaleerde het incident in een hevige discussie.

Toen ook een politieagent opstapte en ter plaatse kwam, probeerde de man zich nog te verdedigen door te zeggen dat de vrouw onthullende kledij droeg. De man weigerde echter om mee te gaan naar het politiekantoor: “Ik ga niet afstappen. Schiet me maar neer!”

Enkele seconden later greep de treinreiziger naar zijn hart en begon hij hevig te kreunen. Een poging tot afleidingsmanoeuvre, bleek al snel. De man werd uiteindelijk gezond en wel van de trein gehaald.