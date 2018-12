VIDEO. Zuid-Afrikaanse jazzmuzikant speelt gitaar terwijl dokters zijn hersenen opereren

De Zuid-Afrikaanse jazzmuzikant Musa Manzini heeft zijn muziek over de hele wereld gespeeld, maar dit optreden is toch speciaal: hij tokkelt op zijn gitaar terwijl chirurgen zijn hersenen opereren.

De muzikant moest onder het mes voor een hersentumor. Tijdens de zes uur durende operatie speelt hij rustig op zijn gitaar in het operatiekwartier. Zijn publiek: tal van dokters en verpleegkundigen in dokterskleren. Manzini bleef gedurende de hele operatie wakker en speelde op zijn instrument. Hierdoor konden artsen in de Zuid-Afrikaanse stad Durban observeren in welke delen van zijn brein Manzini gebruikt wanneer hij muziek speelt. De dokter kunnen zo die gebieden vrijwaren van enige neurologische schade tijdens de operatie.

Manzini vertelde aan Reuters een week na de operatie dat hij zich erg ongemakkelijk had gevoeld tijdens de operatie. Hij voegde eraan toe dat “het erg moeilijk was om je te concentreren als je het trillend geluid van een boor hoort in je hersenen.”

Eenmaal volledig hersteld, is Manzini van plan opnieuw het podium op te gaan, zei hij.