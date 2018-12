Laura Verdonschot ontbreekt in WB Namen wegens knieproblemen

Brussel - De Belgische vrouwenploeg ziet na het afhaken van Ellen Van Loy en Kim Van de Steene nog een veldrijdster verstek geven voor de wereldbekermanche van zondag in Namen. Laura Verdonschot kampt met knieproblemen.

Verdonschot wordt sinds maandag behandeld aan de knie, maar de blessure is nog niet van de baan. “Laura sukkelt met een kleine ontsteking aan de knie en vocht rond de knieschijf”, meldt haar team Marlux-Bingoal. “Ze kan dus niet helemaal pijnloos trainen. Het realistische doel is om er op de wereldbeker in Heusden-Zolder (26/12) terug bij te zijn.”