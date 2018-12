Vincent Kompany schiet daklozen in Manchester te hulp: “Schaamtelijk dat dit nog kan”

Vincent Kompany heeft het hart op de goede plaats. De Rode Duivel startte eerder dit jaar het project ‘Tackle4MCR’ op met burgemeester Andy Burnham. Kompany is dan ook vastberaden om verandering teweeg te brengen in Manchester, de stad waar hij ondertussen al tien jaar woont. “Ik wil dat mijn kinderen opgroeien in een buurt waar ze trots kunnen zijn op hoe mensen handelen”, zegt hij aan Manchester Evening News.

Kompany wil met ‘Tackla4MCR’ sociale verandering in de regio inspireren en zal ook alle opbrengsten van zijn testimonial-wedstrijd volgend jaar schenken aan de daklozen van Manchester. “Engeland en het Verenigd Koninkrijk in zijn geheel zijn goed gesteld. Dat deze problematiek zich in dit deel van de wereld nog kan voordoen, is eigenlijk schaamtelijk”, verklaart hij zijn motivatie in de lokale krant. “Problemen kunnen nu eenmaal gebeuren, maar als we genoeg solidariteit tonen kunnen we misschien zaken veranderen voor de toekomst.”

Het trainingscomplex van Manchester City verhuisde een poos geleden van de buitenwijken van Manchester naar het oosten van de stad. Sindsdien wordt Kompany er vaker mee geconfronteerd, geeft hij aan. “Het is anders als je het elke dag ziet. We voelen ons verbonden, ook al is er een groot verschil in welzijn. We leven in dezelfde regio. Als mensen de middelen hebben om te helpen, moeten ze dat doen.”

Maar Kompany heeft nog een andere motivatie om zich in te zetten voor de daklozen. “Ik doe het ook voor mijn kinderen. Ik wil dat ze in een buurt opgroeien waar ze trots kunnen zijn op hoe mensen handelen. We leven in een egoïstische maatschappij. Het is moeilijker om mensen samen te brengen en iets op te bouwen dat ons verbindt, dan via sociale media verdeeldheid te zaaien.”