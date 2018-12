VIDEO. 18 jaar cel voor MMA-vechter die gewichtheffer doodt in gevecht over welke sport het beste is

Een MMA-vechter die vorig jaar een kampioen gewichtheffen heeft gedood tijdens een misselijkmakende straatgevecht in het zuid-oosten van Rusland, vliegt 18 jaar de cel is. Met een venijnige roundhouse-kick slingert de MMA-vechter zijn hiel tegen de gewichtheffer en trapt hem meedogenloos neer. De gewichtheffer wankelt op zijn benen en valt neer. De gewichtheffer sterft op straat. Hun strijd was aangewakkerd door een geschil over de vraag of gewichtheffen superieur is aan MMA.

De Russische MMA-vechter Anar Allakhveranov (26) schopte Andrey Drachev (32) in augustus in de stad Khabarovsk. Met een rondhouse-kick waarbij de MMA-vechter rond zijn eigen as draait en dan zijn been tegen het hoofd van de gewichtheffer slingert, smakt Drachev tegen de grond. Hij staat nog wankelend op maar krijgt dan genadeloos een volgende trap. Hij blijft roerloos op de grond liggen.

18 jaar cel

Deze week werd Allakhveranov schuldig bevonden aan moord en veroordeeld tot 18 jaar cel. Aanklagers eisten 19 jaar terwijl de advocaat van de verdediging op negen aandrong.Volgens de verdediging ging het om ‘onvrijwillige doodslag’. In de rechtbank verontschuldigde Allakhveranov zich bij de familie Drachev en zei dat hij wenste dat hij ‘de tijd kon terugdraaien’.