VIDEO. Dronken bestuurder richt ravage aan in centrum van Bilzen

Bilzen / Tongeren -

Rond 1u45 heeft een bestuurder uit Tongeren een ravage aangericht in het centrum van Bilzen. Hij raakte ter hoogte de Belfius bank in de Onze-lieve-vrouwstraat de controle over zijn stuur kwijt en knalde tegen een boom. De boom knakte om en de kerstversiering viel op het wegdek. De automobilist knalde vervolgende tegen de deur van een winkel en daarna enkele meters langs de volgende boom tot stilstand.