Samatta tekent bij tot 2021

De Tanzaniaanse spits kwam in januari 2016 naar Genk. Sindsdien speelde hij 141 wedstrijden voor Genk, waarin hij maar liefst 55 doelpunten scoorde en 14 assists gaf. De teller van Ally staat dit seizoen al op 21(!), 9 in de Europa League en 12 in de competitie. Die laatste statistiek levert hem morgen in de wedstrijd tegen Eupen opnieuw de Gouden Stier op van topschutter in de Jupiler Pro League.

Ook voor Samatta was er concrete interesse uit binnen -en buitenland. De club is dan ook opgetogen dat Ally samen met zijn ploeggenoten kiest voor Genk.