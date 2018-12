Demi Lovato: “Ik heb geluk dat ik nog leef”

Demi Lovato (26) heeft het deze zomer op het nippertje gehaald na een overdosis. In het ziekenhuis is ze door het oog van de naald gekropen, nadien werd ze rechtstreeks doorgestuurd naar een ontwenningskliniek.

Intussen gaat het een stuk beter met de zangeres. Op sociale media heeft ze bevestigd dat ze nu helemaal drugsvrij is. Maar in haar reeks berichten haalde ze ook uit naar de tabloidkranten. Haar fans liet ze weten dat ze niet zomaar alles mogen geloven wat ze lezen.

“Als ik het gevoel heb dat de wereld iets moet weten over mij, dan zal ik het zelf wel vertellen”, postte ze onder meer. “Ooit zal ik de wereld vertellen wat er precies gebeurd is, waarom alles gebeurd is en hoe mijn leven er nu uitziet. Maar tot ik daar klaar voor ben, is het beter om te stoppen met gissen.”

I would love to set the record straight on all the rumors out there but I literally don’t owe anyone anything so I’m not going to. All my fans need to know is I’m working hard on myself, I’m happy and clean and I’m SO grateful for their support.