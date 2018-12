Geen akkoord over begroting door onenigheid over grensmuur: Amerika gedeeltelijk in “shutdown”

Een deel van de Amerikaanse overheidsdiensten zijn sinds middernacht lokale tijd (6 uur Belgische tijd, red.) gesloten, omdat er in het Congres geen akkoord kon worden gevonden over de begroting voor volgend jaar. Het gaat slechts om een deel van de overheidsdiensten, want 75 procent van de Amerikaanse begroting was eerder al goedgekeurd.