McLaren eert Ayrton Senna met speciale versie van McLaren P1

Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de eerste wereldtitel van de overleden Braziliaanse F1-legende Ayrton Senna brengt McLaren een speciale versie van de McLaren P1 GTR.

Het is de Special Operations-afdeling van McLaren die de speciale versie van de McLaren P1 GTR tot stand bracht. Nadat McLaren eerder dit jaar al een eerbetoon bracht aan Ayrton Senna wil het legendarische sportwagenmerk de Braziliaanse F1-legende nogmaals eren naar aanleiding van de dertigste verjaardag van zijn eerste F1-wereldtitel.

De McLaren P1 GTR werd geïnspireerd op de McLaren MP4/4 waarmee Senna voor een eerste keer wereldkampioen werd. De wagen heeft een gelijkaardig livery die op de destijds gekende Marboro-livery is gebaseerd, maar dan zonder de merknaam Marlboro. Daarnaast is ook het startnummer 12, het nummer waarmee Senna destijds reed, op de wagen terug te vinden.

Alleen al aan de lak zou volgens McLaren zo'n 800 uur gewerkt zijn, al werd er uiteraard ook veel aandacht besteed aan de sportieve rijprestaties. Zo werd de motor serieus gepimpt, al geeft McLaren geen specifieke prestaties vrij, al laat het wel weten dat er een 24-karaats gouden hitteschild is gemonteerd.

De wagen onderging heel wat aerodynamische aanpassingen en heeft een speciale en indrukwekkende achtervleugel die meer dan 800 kilogram neerwaartse druk genereert. Binnenin de wagen prijkt dan weer een qoute van Ayrton Senna: "I am not designed to finish 2nd or 3rd.. I am designed to win."

De koper van de wagen krijgt tot slot ook een bijpassende racehelm in gelijkaardige kleuren als de wagen. Hoeveel de wagen juist kost is niet geweten, al moet je voor een normale versie van de McLaren P1 al zo'n 2 miljoen euro neertellen ...

