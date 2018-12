Judd Trump pot voor vierde keer in zijn carrière een 147 maximum weg

Judd Trump (WS-5) heeft vrijdag voor de vierde keer in zijn carrière een 147 maximum weggepot. Het hielp hem vrijdag in het Engelse Barnsley in de tweede en laatste kwalificatieronde voor het German Masters aan een 5-0 zege tegen de Duitser Lukas Kleckers (WS-113). Ook in de andere vier frames liet de 29-jarige “Ace in the Pack” hoge breaks noteren: 75, 74, 137 en 55.

In het derde spelletje liet Trump vijftien keer rood met zwart en vervolgens alle kleuren in de pockets verdwijnen, goed voor het zevende maximum van het seizoen en het 146e in de snookergeschiedenis. De jacht op de 147e 147 is geopend.

Trump is de achtste speler die vaker als drie keer een maximum wegpot. Ronnie O’Sullivan (15), Stephen Hendry (11), John Higgins (9), Ding Junhui (6), Shaun Murphy (5), Stuart Bingham (4) en Marco Fu (4) deden het hem voor.