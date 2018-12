Dimitri Van Den Bergh mag blijven dansen op WK darts en plaatst zich voor derde ronde na sterke prestatie

Dimitri ‘Dancing Dimi’ Van Den Bergh (PDC-35) heeft zich vrijdag in het Alexandra Palace van Londen geplaatst voor de derde ronde van het PDC wereldkampioenschap darts. “The Dreammaker” haalde het met 3-1 van de Welshman Jonny Clayton (PDC-15), die als vijftiende reekshoofd vrij was in de eerste ronde.