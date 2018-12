Plastisch chirurg José Budo waarschuwt voor risico’s borstvergrotingen in ‘Het siliconenlek’

Heers“Vroeg of laat gaat elk borstimplantaat lekken, zo simpel is het.” Met die boodschap hoopt plastisch chirurg José Budo uit Heers in het pas verschenen boek ‘Het siliconenlek’ vrouwen beter bewust te maken van de risico’s die ze bij een borstvergroting lopen. “Patiënten hebben recht op de waarheid.”