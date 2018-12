Staatshervorming kan ook zonder grondwetsherziening

BrusselVlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) blijft gaan voor een grote staatshervorming, zo zei hij op Radio 1. Zelfs zonder grondwetswijziging. Dat is mogelijk, want ook in 2001 is het zo gebeurd. Al is daar wel een politieke meerderheid voor nodig. In elk geval is de kans onbestaande dat deze regering in lopende zaken nog een verklaring voor grondwetsherziening indient, zo horen we van verschillende regeringspartners. “Dan is dat sinds eind jaren 70 – op één uitzondering na in 1985 – de eerste keer dat de grondwet niet wordt herzien”, zegt Hendrik Vuye, professor grondwettelijk recht en Kamerlid (Vuye&Wouters).