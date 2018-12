“Meermaals aangehouden omdat ze dachten dat ik dronken over de weg reed”

Amper 39 jaar is Jo Humblet uit Bilzen, en toch is hij al een ervaringsdeskundige op het vlak van Parkinson. “Tot voor mijn operatie in februari nam ik 38 pillen per dag. Sinds de inplanting van een stimulator in mijn hersenen is dat nog maar een kwart. Nu kan ik weer verder. Voor tien jaar? Twintig jaar? Ik zie wel.” In het Canvasprogramma ‘De Weekenden’ vertelt Jo over zijn ziekte en over sleuteljaar 2018.