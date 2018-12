“Ik denk dat ik de enige bendie met zijn vrouw de Chaussée d’Amour heeft gedaan”

Sinds 7 februari 2004 verschijnt de populairste stripfamilie van Vlaanderen in deze krant. Telkens in première. Wat niet kon uitblijven, gebeurt nu. Geestelijke vader Merho stuurt zijn Kiekeboes voor het eerst ook letterlijk naar Limburg. Sinds vrijdag 21 december hier te volgen. Deze krant trok mee op Limburgse locatiejacht. In het spoor van Merho en zijn vaste sidekick, klankbord, chauffeur én echtgenote Ria.