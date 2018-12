Vrijdag rond 15 uur is een eerste bus met vijftig asielzoekers, onder wie ook 21 kinderen, aangekomen in het Parelstrand in Lommel. Fedasil richt op het park voor minstens drie maanden een tijdelijke opvang in voor gezinnen met kinderen en kwetsbare mensen. Vrijdag is ook overleg gestart met de Lommelse scholen om na de kerstvakantie onderwijs te organiseren voor deze kinderen. “Ook komt er na Nieuwjaar nog een infomoment voor vrijwilligers”, vertelt burgemeester Peter Vanvelthoven.