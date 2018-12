Hoogspanningslijnen in de lucht die landschappen vervuilen, vogels doden of bewoners ergeren. Het lijkt een voorbijgestreefde technologie, zeker in tijden van klimaatakkoorden waarin iedereen het heeft over het energiesysteem van de toekomst. Dat systeem van de toekomst is decentraal, waarbij elektriciteit meer plaatselijk opgewekt wordt. Dan verwacht je toch minder hoogspanningslijnen? Zo eenvoudig is het plaatje niet.