De Warmste Week is in volle gang. Maandag weten we hoe gul Vlaanderen is geweest voor de meer dan duizend goede doelen. Vorige week las ik in deze krant een reportage met als onderwerp ‘Goede doelen en waarom Limburgers minder geven’. Aan de hand van deze reportage was de conclusie duidelijk, wij Limburgers zijn minder gul. Maar is dat wel zo?