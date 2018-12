“Als we nu besparen, zal de consument dat straks voelen”

“Het parlement moet de wet voor het steunmechanisme van de gascentrales nog vóór de verkiezingen goedkeuren. Gebeurt dat niet, dan gaan we na de kernuitstap in 2025 piekprijzen krijgen en moeten we elke winter met dichtgeknepen billen het Franse weerbericht volgen, om te weten of we eventueel moeten afschakelen. Dat is geen ernstig energiebeleid.” Grote baas Chris Peeters van hoogspanningsbeheerder Elia windt er geen doekjes om. Nu steun geven aan nieuwe gascentrales kost ons minder dan alles op zijn beloop laten.