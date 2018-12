Dinsdag 23 december 1958 blijft voor altijd een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Riemst, en vooral voor het kerkdorp Zichen. ’s Morgens rond 9 uur stortte even buiten het centrum de Roosburg in: een door eeuwenlange mergelwinning uitgeholde heuvel waarin champignons gekweekt werden. Die ochtend vielen er 18 doden. “Elf daarvan werden nooit teruggevonden en bevinden zich nog ergens in de ondergrond”, vertelt ‘meester’ Vital Medaerts (94). Als medewerker van deze krant maakte het drama destijds van heel dichtbij mee. Zondag wordt de ramp herdacht met een bloemenhulde.