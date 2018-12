Zes maanden na de uitrol van het verkeersmanagementsysteem zijn de cijfers bekend van de tellussen op de vijftien Hasseltse parkings. “Zo blijkt dat er altijd wel ergens een vrije parkeerplaats was in een van de op het systeem aangesloten openbare parkings, vaak zelfs gratis”, zegt mobiliteitsschepen Habib El Ouakili (sp.a). “Dat wil niet zeggen dat de mensen daarom meteen een plaats hebben, want soms negeren ze gewoon de signalen die op de borden staan. Dan gaan ze toch liever aanschuiven aan een van de vijf betalende parkeergarages, terwijl op 5 minuutjes wandelen er nog plaatsen vrij zijn. Maar dan moeten ze zich laten leiden door de elektronische borden.”