Niet alleen CD&V’er Cyriel Konings kreeg te weinig naamstemmen toebedeeld, dat was ook zo voor andere Kortessemse CD&V-kandidaten. Dat stelde de Raad voor Verkiezingsbetwistingen vrijdag vast na een hertelling. Daardoor is het nog niet duidelijk wie in de gemeenteraad komt en wie uit de boot valt. De klacht van Nieuwerkerken is dan weer verworpen.